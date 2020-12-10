العثور على جثة شخص بالمنوفية.. وضبط مرتكبي الواقعة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من "مزارع – مُقيم بدائرة المركز" بالعثور على جثة شقيقه "بالمعاش - بمسكنه بذات القرية"، وسرقة هاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "4 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر أحدهم أنه نظرا لاعتقاده باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة عقد العزم على سرقته والتخلص منه وفي سبيل تنفيذ مخططه قام بالاتفاق مع باقي المتهمين، وبتاريخ الواقعة تقابلوا معه بالقرية محل إقامة المجني عليه، وتوجه ثلاثة من المتهمين مُستقلين دراجة نارية "توك توك - قيادة أحدهم" إلى مسكن المجني عليه ودخل اثنان منهم مسكنه وشلا حركته ولدى مقاومته لهم لمنعهم من إيثاقه بالشريط اللاصق توفى، واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته وفروا هاربين.

كما أضاف المتهمون بإنفاقهم المبلغ المالي المُستولى عليه، وأن الهاتف المحمول المُستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارٍ ضبط المتهم الهارب.