"جادو" عن حوار السيسي مع لوفيجارو: أكد خطورة الإخوان

رحبت الدكتورة جيهان جادو، عضو المجلس المحلي بفرنسا، بما جاء في حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية، مشيرة إلى أنه ركز على ملف الإرهاب وخطورة الإخوان المسلمين وما أحدثته من أضرار كبيرة لمصر، داعيا فرنسا للتعاون مع مصر في الحرب على الإرهاب.

ووصفت جادو، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" الحوار بأنه "كان أكثر من رائع من الرئيس لأنه كان عبارة عن حديث بشفافية كبرى، بالإضافة إلى التركيز على قضايا هامة جدا، ومنها ملف الإرهاب، وأيضا التأكيد على خطورة الإخوان المسلمين وأنها جماعة أحدثت أضرارا كبيرة لمصر ولم يأت من فراغ أن تكون جماعة محظورة".

وأشارت جادو إلى أن من مميزات الحوار أن الرئيس أكد كذلك على "أن مصر مثل فرنسا دفعت ثمنا باهظا للإرهاب، وأن المواطنين المسلمين والأقباط والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء راحو ضحية لأعمال الإرهاب الوحشي. ونحن لم نتوقف عن التحذير من هذه الأيدولوجية المميتة التي لا تعرف حدودا".

ومن هذا المنطلق، حسبما تضيف جادو، فقد "دعا الرئيس فرنسا للتعاون مع مصر في الحرب علي الإرهاب وضرورة وضع استراتيجية مُحددة للقضاء على هذه الظاهرة التي تُهدد أمن العالم، ثم جاء حديث الرئيس عن الملفات الهامة والمحورية في منطقة الشرق الأوسط وأن مصر أبدا لم تكن في الجانب المعتدي لكن دائما تنبه وتحذر ثم تتخذ رد الفعل وليس الفعل".

وثمنت "جادو" في حوار الرئيس، دعوته دول العالم للالتفاف سويا لتحقيق استقرارا أقوى في منطقة الشرق الاوسط وايضا في القاره العجوز، حسب قولها.