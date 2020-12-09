عماد حسين: حديث الرئيس مع لوفيجارو سجل الخطوط العريضة للسياسات المصرية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع جريدة "لوفيجارو" الفرنسية، كان مهما جدًا، إذ سجل الخطوط العريضة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، كما عبر عن مجمل المواقف الدولية لمصر، وكان أبرزها ما يخص موقف القاهرة من أنقرة.

وأضاف حسين خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما سُئل عن الطريقة التي سترد بها مصر على التحرش التركي في شرق المتوسط وليبيا، قال إن مصر تطالب تركيا بأن تمتثل إلى القانون الدولي وقانون البحار، وإن مصر لن تكون الدولة البادئة بالعدوان.

وتابع الكاتب الصحفي، أن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد أن مصر لم تسعَ إلى التوسع والهيمنة، مثلما تفعل بعض الدول الأخرى، كما أن الرئيس كان واضحًا عندما قال إن القوات المسلحة المصرية جاهزة وقادرة على الرد على أي عدوان يهدد الأمن القومي.

وأردف، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ليبيا، يعبر عن السياسة المصرية الثابتة المتعلقة بوجود دولة مستقرة ومؤسسات وطنية وجيش وطني يمثل كل الليبيين، وبالتالي فإن مصر تدعم هذا الحل، كما تطرق إلى القضية الفلسطينية، وأكد أن مصر تدافع طول الوقت عن الحل العادل في الصراع العربي- الإسرائيلي، وإقامة دولتين مستقلتين، وراهن على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المضي قدما ودفع المفاوضات للتوصل إلى حل.