إطلاق سراح الروسيين المحتجزين في ليبيا

قال عضو الغرفة الاجتماعية الروسية، رئيس صندوق حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكفيتش، اليوم، إنه تم إطلاق سراح المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا، مكسيم شوجالي وسامر سويفان.

وأوضح مالكيفيتش، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "لقد تم إطلاق سراح المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا منذ شهر مايو 2019".

ومكسيم شوجالي، وهو يعمل في الصندوق الروسي لحماية القيم الوطنية، ومترجمه ذو الأصول الأردنية سامر سويفان، تم اعتقالهما في طرابلس في مايو 2019 ، بتهمة محاولتهما التأثير على الانتخابات الليبية المقبلة.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إطلاق السفينة "مبروكة"، التي ترفع علم جامايكا، بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها.

وأشار المسماري، في وقت سابق، اليوم، إلى "دفعهم غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق، أو تصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها"، وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.

يذكر أن السفينة، التي تديرها شركة تركية، احتجزت في الخامس من ديسمبر الجاري من قبل القوات البحرية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.