قارئ: نور الشريف نصح ممثلا يعاني من مخارج الحروف بسماع القرآن

قال الشيخ ممدوح عامر، مقرئ قرآن كريم، إن تمكنه من اللغة العربية الصحيحة والسليمة سببها حفظه ودراسته للقرأن الكريم، حيث إن الأشخاص الذين يجعلون من القرآن أساسا لحياتهم، يعود عليهم فيما بعد بتمكنهم من مخارج اللغة العربية بشكل صحيح لا شائبة فيها.

وأضاف "عامر"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الفنان الكبير نور الشريف قال في إحدى حواراته السابقة، أنه نصح أحد المبتدئين في المجال الفني، وكان يعاني من مخارج الحروف بشكل خاطئ، بسماع القرآن الكريم الذي يتم إذاعته في تمام الساعة 7 صباحا.

وأوضح أن إحدى فيديوهاته حظى على مشاهدات بلغت الملايين، وفسر ذلك بكونه "قبول" وضعه الله سبحانه وتعالي في نفوس من رأوا تلك القراءة، "أنا سعيد بيه لأن الناس سعيده بيه، وفيه حجات بتسعدني أكثر منه، وأكثر حاجة بتسعدني في التلاوة لما بقرأ مرتل ومش بكون مشغول بأي حاجة ومليش دعوة بمستمع أو جمهور، وبكون عايش مع الأية اللي بقولها".

وأكد أنه في أغلب الأحيان ما يرتدي الجبة والقفطان، ولكن وفي أحيان أخرى يرتدي الملابس الاعتيادية، "أنا متعودتش يبقي نفسي في حاجة معينة وحابب أني أخوضها ومعملهاش أو حاجة تمنعني عنها".

وأشار إلى أنه دائما ما يرى قراء القرآن يجب أن تكون شخصيتهم بشوشة ومتبسمة، وهو ما يدعو إليه الدين، ولكن التزمت والتشدد هو ما نهانا عنه النبي الكريم محمد صل الله عليه وسلم.

وتابع، "لو شغلتي هتمنعني أني أعمل حجات معينة أنا عايز أعملها يبقي ضروري إني أبقى طبيعي ومتابعيني يجب أن يتقبلوا شخصيتي بمختلف الأوضاع، وشخصيتي لها سمات معينة".