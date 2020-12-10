إلهام شاهين أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي

حصلت الفنانة إلهام شاهين، على جائزة أحسن ممثلة، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، عن فيلم "حظر تجول".

وأعربت شاهين، في كلمة لها أثناء استلام الجائزة، عن شكرها للمهرجان، وإدارته، ووزارة الصحة التي تنتبه على صحة المصريين، موضحة: "الفيلم ده رجعلي ثقتي في نفسي تاني.. ويارب دايما اسم مصر عالي، وتحيا مصر".

كما حصلت أيضا على نفس الجائزة -أحسن ممثلة- الممثلة الروسية نتاليا بافلينولوفا عن فيلم "مؤتمر"، وتسلمها ممثل السفارة الروسية في القاهرة، والذي قال: "شكرا جزيلا، وشكرا لكم، ونحن نحب مصر والقاهرة".

هذا، وحصل على جائزة أفضل ممثل "جوليان فيرجوف" عن فيلمه "German Lessons"، وتسلمها ممثل سفارة بلغاريا في مصر.

وحصل على جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، فيلم "50 or Two Whales Meet on the Beach" وتسلم الجائزة مخرج الفيلم Jorge Cuch والذي أعرب عن شكره لكل القائمين عن المهرجان.

كما حصل على جائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان، فيلم "عاش يا كابتن"، وتسلمت الجائزة مخرجته "مي زايد"، والتي أعربت عن شكرها لإدارة المهرجان، والمرأة المصرية التي تمارس أعمال ومهن مختلفة.

أما جائزة الهرم الفضي لأحسن مخرج، فقد ذهبت إلى " إيفان آي. تفردوفسكي" عن فيلم "Conference" وتسلمها ممثل السفارة الروسية ي مصر.

وفاز بجائزة الهرم الذهبي، لأحسن فيلم حصل عليها فيلم "ليمبو"، وتسلم الجائزة من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، ومحمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان أمير المصري.

هذا، وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.