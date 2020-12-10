ليلى أحمد زاهر عن دورها في "الفتوة": كنت خايفة من الظهور وبابا ساعدني

قالت ليلى أحمد زاهر، إنها أثناء ظهورها في مسلسل "الفتوة" كانت تخاف من الظهور في تلك الحقبة الزمنية الغريبة، لكن والدها الفنان أحمد زاهر، ساعدها كثيرا في تجاوز مخاوفها والظهور بهذا الدور الجيد.

وأضافت "زاهر"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية "DMC"، أنها كانت تحاول إقناع والدها بالدخول لمجال التمثيل، بعكس شقيقتها "ملك" التي كانت متفهمة لقرار والدها في منعهما من الظهور بالأعمال الدرامية، "كنت مسمياه قاهر الدراما".

وأوضحت أن الفنان ياسر جلال، هو من أقنع والدها لظهورها مرة أخرى في الأعمال الدرامية، خلال شهر رمضان الماضي، كما أنها المرة الأولى التي تحضر فيها أحد المهرجانات الفنية التي تقام في مصر، "كنت مبسوطة أوي اني داخلة أتفرج على حاجة عملاها في المهرجان، ونفسي أعمل حاجات كتير أوي وآجي المهرجان تاني".

وأكدت أن والدها لم يحضر معهم "البريمير" الخاص بالعمل الفني الخاص بها في مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك لالتزامه بتصوير أحد الأعمال التي سيظهر فيها قريبا على الشاشة.

وأشار إلى أنها قامت باختيار فساتين الحضور لمهرجان القاهرة السينمائي بشكل عشوائي، حيث إنها وشقيقتها لم تقوما بتجهيز الفساتين التي ستظهران بها في المهرجان.

وتابعت: "نفسي أمثل في السينما مرة تانية، ولكن لحد دلوقتي مفيش حاجة أكيدة، ونتمنى ده الفترة اللي جايه، وبحلم إني أمثل في عمل كبير وأتكرم في مصر بعد نجاح العمل خارجيا وداخليا إن شاء الله".

وانتهى قبل قليل، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في نسخته الـ42، الذي بدأ بعزف النشيد الوطني، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وشهد حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

كما عُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.