مجلة الآثار الأمريكية تختار "توابيت سقارة" كأحد أهم 10 اكتشافات

أعلنت مجلة الآثار الأمريكية "Archaeology Magasine"، اختيار كشف توابيت سقارة الملونة، التي أعلنته وزارة السياحة والآثار منتصف نوفمبر الماضي، كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2020، المصنفة ضمن الاكتشافات الأكثر جذبا للأنظار هذا العام، بالإضافة إلى وضع صورة لأحد هذه التوابيت بتفاصيل ألوانه على غلاف المجلة لنسخة يناير- فبراير 2021.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة الآثرية التي كشفت عن المقبرة، أن الكشف تم الإعلان عنه، خلال مؤتمر صحفي عالمي بجبانة سقارة، عن نجاح البعثة الأثرية المصرية، في الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي ملون، ومغلق يحتوي على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ منذ حوالي 2500 عام.

تم العثور على التوابيت فوق بعضها البعض جنبًا إلى جنب مع 40 تمثالًا للإله جبانة سقارة بتاح- سوكر- وتمثال برونزي للإله نفرتوم.

وأضاف وزيري، أن هذه التوابيت تم العثور عليها داخل 3 آبار للدفن، وأنها تخص كبار رجال الدولة والموظفين، وكهنة معبد الإلهة باستت في عصر الأسرة 26.