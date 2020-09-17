"توابيت هائلة وملونة".. "وزيري": كشف أثري بسقارة "جنن" العالم

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إنه يوجد كشف أثري في منطقة سقارة، عبارة عن مجموعة توابيت هائلة ترجع للأسرة 26 تقريبًا، جميعها ملونة وفي حالة رائعة جدًا من الحفظ، وجرى إرسال فيديوهات قصيرة "جننت" العالم.

وأضاف "وزيري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على "إكسترا نيوز"، أن المجلس الأعلى للآثار يشهد بشهادة العالم أجمع حركة اكتشافات غير مسبوقة على مدار الثلاث سنوات الماضية، موضحا أن أعداء مصر لا يريدون أن تسير عجلة التنمية التي تشهدها الدولة، مؤكدا أنه يراهن على وعي الشعب والذي لن يسمح بتكرار ما حدث في 2011.

وأشار إلى أنه جرى إغلاق المناطق الأثرية من الزيارة بسبب فيروس كورونا، ولكن العمل لم يتوقف سواء في المناطق الأثرية المفتوحة، حيث جرى ترميم القطع الأثرية، واستمرار أعمال الإنشاءات في 5 متاحف جديدة، وتنتهي منها خلال أسابيع مقبلة مثل متحف شرم الشيخ، والذي يجرى إعداد العرض المتحفي، وستعرض الاكتشافات الأثرية في منطقة سقارة لأول مرة، إضافة لمتحف كفر الشيخ، ومتحف العاصمة الإدارية، ومتحف الحضارة ومتحف المطار.