السودان: قرار يإنهاء خدمات عشرات السفراء والمستشارين

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة بالسودان، قرارا بإنهاء خدمة 30 سفيرا بوزارة الخارجية، و209 مستشارين بوزارة العدل.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، الرئيس المناوب للجنة، محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن "معركة استرداد الأموال المنهوبة من رموز النظام البائد معركة مقدسة وسنمضي فيها حتي نهاياتها".

وأضاف سليمان، أن المستشارين الذين إنهاء خدمتهم، تم تعيينهم دون وجه حق، حيث تم توظيفهم في هذه الوظائف بقرار من وكيل وزارة العدل في العهد البائد، دون الإعلان عن هذه الوظائف للرأي العام، مشيرا إلى أن قرارات تعيينهم جاءت مخالفة للوائح وقوانين وزارة العدل ولضوابط الاختيار للخدمة المدنية القومية.

وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي، أن اللجنة استردت 12 ألف فدان من الأراضي الزراعية، التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من قبل رموز النظام البائد، الذين كانوا يقومون بتزوير الأوراق للحصول على هذه الأراضي باعتبارهم من سكان المنطقة، وهي جزء من مليون فدان بمنطقة غرب امدرمان تم الاستيلاء عليها بهدف الحصول على قروض بنكية.

من جانبه، أعلنعضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين، صلاح مناع، إنهاء خدمة عدد من العاملين بعدد من المؤسسات السودانية، منها مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم، والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، والتلفزيون القومي وهيئة البث والاذاعة السودانية والجهاز القومي للاستثمار.

وقال مناع إنه تقرر استرداد العديد من الأراضي الزراعية لصالح حكومة السودان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، من بينها قطعة أرض في ولاية الجزيرة وسط السودان، مساحتها 469 فدانا، مشيرا إلى أنها كانت منتجعا تابعا لأسامة بن لادن.

من جهته، قال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بالسودان، وجدي صالح، إنه تم استرداد مشروعات استثمارية بالولاية الشمالية من والي الخرطوم الأسبق الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، إلى جانب مشروع استثماري بولاية نهر النيل، من القيادي البارز بالمؤتمر الوطني المحلول نافع علي نافع.