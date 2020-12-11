أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-12-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن، اليوم، بعد أن سجلت تراجعا خلال الأيام الماضية، بالسوق المحلية، عقب حالة التذبذب في الأسعار الذي شهدته على مدار الأشهر الماضية، بين الارتفاع والانخفاض.

ويعود سبب تذبذب الأسعار، إلى تراجع الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ، خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على أسعار السلع والمنتجات، وتراجع القوى الشرائية للمواطنين، لجميع السلع ومن ضمنها أسعار الدواجن.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق اليوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة استقرارًا، بعد أن كادت تشهد عودة للأسعار العادلة والطبيعية، ووصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء إلى 19 جنيهًا من المزرعة، في حين تراوح سعر المستهلك في السوق المحلي، بين 23 و25 جنيهًا للكيلو باختلاف المناطق، بينما وصل سعر الدواجن المجمدة إلى 33 جنيهًا، وفقا للدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة،.

سعر كرتونة البيض

وحسب تصريح رئيس شعبة الدواجن لـ"الوطن"، وصل سعر كرتونة البيض في المزرعة إلى 25.5 جنيه للكرتونة، في حين تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 31 و33 جنيهًا بحسب المنطقة.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وفي جولة لـ"الوطن"، على بعض محال بيع الدواجن، وُجد أن هناك استقرار في الأسعار بسبب إقبال المواطنين على منتجات الدواجن، حيث تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 23 إلى 25 جنيهًا، وكيلو جرام البانية أو فلية الدجاج بين 65 إلى 70 جنيهًا، أما الأوراك فسجلت 27 جنيهًا للكيلو، والدبابيس 29 جنيهًا للكيلو، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 23 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي 36 جنيهًا للكيلو، وكيلو جرام البط المسكوفي حوالي 45 جنيهًا، والبلدي حوالي 55 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجل سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي حوالي 50 جنيهًا، والأرنب 40 جنيهًا للكيلو.

اتحاد الدواجن: لدينا فائض كبير ونستعد للتصدير

وكان اتحاد الدواجن في نوفمبر الماضي، أعلن أن مصر حصلت على الموافقة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على تصدير الدواجن وكتاكيت التسمين والبيض، وبالرغم من أن الكميات المتوقع تصديرها في البداية للدول الأوروبية من الممكن أن تكون قليلة، إلا أن الإنتاج المصري من الدواجن قادر على أن يستعيد التبادل التجاري مع الدول الخارجية كما كانت في الماضي، قبل أن تنتشر إنفلونزا الطيور في مصر عام 2006.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه بعد أن ارتفعت أسعار العلف بمبلغ وقدره 400 جنيه، من المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير على صغار التجار، حيث أنه ومع توقعات انخفاض الأسعار نتيجة لتراجع القوى الشرائية في الأسواق، إلا أنهم سيحرصون على شراء العلف الخاص بالدواجن.