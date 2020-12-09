أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 9-12-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن بالسوق المحلية في بداية اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر، بعد أن شهدت حالة من التذبذب خلال الفترة الأخيرة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها في أغسطس الماضي، الأمر الذي أصاب التجار بخسائر فادحة، بسبب انخفاض هامش الربح.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر، ورحلة أسعار بورصة الدواجن على مدار الأشهر الماضية بين الارتفاع والانخفاض، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

بورصة الدواجن من المزرعة

تحدث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، وذكر أن أسعار الدواجن شهدت استقرارًا اليوم بعد أن كادت تشهد عودة للأسعار العادلة والطبيعية، ووصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء إلى 19 جنيهًا من المزرعة، في حين تراوح سعر المستهلك في السوق المحلي، بين 23 و25 جنيهًا للكيلو باختلاف المناطق.

ووصل سعر كرتونة البيض في المزرعة إلى 25.5 جنيه للكرتونة، في حين تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 31 و33 جنيهًا بحسب المنطقة، بينما وصل سعر الدواجن المجمدة إلى 33 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وفي جولة لـ"الوطن"، على بعض محال بيع الدواجن، وُجد أن هناك استقرار في الأسعار بسبب إقبال المواطنين على منتجات الدواجن، حيث تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 23 إلى 25 جنيهًا، وكيلو جرام البانية أو فلية الدجاج بين 65 إلى 70 جنيهًا، أما الأوراك فسجلت 27 جنيهًا للكيلو، والدبابيس 29 جنيهًا للكيلو، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 23 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي 36 جنيهًا للكيلو، وكيلو جرام البط المسكوفي حوالي 45 جنيهًا، والبلدي حوالي 55 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجل سعر الكيلو جرام من الديوك الرومي حوالي 50 جنيهًا، والأرنب 40 جنيهًا للكيلو.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.