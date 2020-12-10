وحيد حامد: أنا ابن الشارع.. ومنزعج من الزيادة السكانية اللي طحنت الناس

قال وحيد حامد، الكاتب والسيناريست، إنه ابن الشارع، ووالده فلاح بسيط، ويعيش وسط الناس، وعندما يجلس على النيل ينظر إليه لأنه يحب حياة الفلاحين، مؤكدا أنه اعتاد على ذلك، و"العادة بتحكم".

وأضاف "حامد"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس، أنه يحتك جيدا بالناس، ويعرفهم جيدا، ويشتري احتياجاته بنفسه.

وتابع الكاتب والسيناريست، أن جيله لم ييأس، والإنسان "لو بطل يحلم عمره بيقصر"، مشددا على أهمية وجود أمل في حياة الإنسان، وكل مظاهر اليأس تذهب وتنتهي، وتزول، وهناك نماذج أصحاب مناصب وفاسدين، وجبابرة كانوا سببا للألم للناس، وانتهوا إلى زوال.

وأوضح، "أنا منزعج من الزيادة السكانية.. هي طحنت الناس وخنقتهم، ولما كانت مصر تعدادها السكاني متوازن كانت الحياة حلوة، وعلى سجيتها، والحب يسود، ولكن نعيش الآن زمن الزحام، وثقافة الزحام البشعة مسيطرة على الناس".

وأكد أن "جيلنا عاش زمن جميل، وشوفنا حياة حرة بها ثقافة مفتوحة ومتعددة، دون تعصب أو ادعاء ديني كاذب، وكانت حياة مدنية صادقة".

وحصل الكاتب والسيناريست وحيد حامد، على جائزة "إنجاز العمر" من مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل افتتاح دورته الـ42، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

وقال حامد، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه لمس محبة الناس له عند صعوده إلى المسرح، حيث إن تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي في حياته أسعده بشدة، بحسب قوله.

وتابع، "أشعر بامتنان لكل من دعمني ووقف بجانبي في مشواري، وهذا ما أوضحته في كلمتي أثناء تكريمي بالمهرجان".

ووجه حامد، الشكر والتقدير للكثير من الشخصيات ووصفهم بـ"الفرسان" الذين وقفوا معه طوال مشواره الطويل، وذلك لحظة تكريمه من المهرجان.