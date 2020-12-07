إلهام شاهين عن منح جائزة لـ وحيد حامد: تكريم للفن الراقي

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن تكريم الكاتب والسيناريست وحيد حامد، من قِبل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، بمثابة تكريم للفن الراقي والهادف.

ونشرت "إلهام"، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورة لها خلال إلقاء كلمتها بالندوة التي نظمتها إدارة مهرجان القاهرة السينمائي للكاتب وحيد حامد أمس الأحد بحضور عدد من نجوم الفن والأدب.

وعلقّت إلهام شاهين، على صورتها: "ندوة أستاذنا و قدوتنا وصديقنا وحبيبنا الأستاذ الكاتب العبقري وحيد حامد، كانت مظاهرة حب وشكر وعرفان وامتنان من كل زملائه وتلامذته وجمهوره".

واستطردت: "ربنا يخليه لنا ويعطيه الصحة يارب، ويمتعنا بكتاباته وآراءه وأفكاره، تكريم الأستاذ وحيد هو تكريم للفن الجميل الراقي الهادف البناء، مبروك يا فنان يا كبير".

وأقيمت ندوة تكريم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وحرص عدد من الفنانين على حضور الندوة وكان من بينهم نجله المخرج مروان حامد، يسرا وليلى علوي وأشرف عبد الباقي، إلهام شاهين، جميلة عوض، شريف البنداري، محمد العدل ومنى الشاذلي، تامر حبيب.

وقال الكاتب وحيد حامد، إنه يفتقد حضور عدد من نجوم جيله في تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأضاف حامد، خلال ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي، إنه تمنى حضور محمود عبدالعزيز وأحمد زكي ونور الشريف ورأفت الميهي وعاطف الطيب، مشيرا إلى أنه يشكر كل من دعمه من المؤلفين والمخرجين الكبار في بداياته.

واستعاد موقفا جمعه بـ عبدالحي أديب، الذي أبدى فرحة عارمة عند مشاهدته لفيلم "الإرهاب والكباب"، حيث حدثه قائلا: "إيه يا واد الفرحة دي؟".

وأبدى سعادة بالغة إزاء منحه جائزة "الهرم الذهبي" من مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل افتتاح دورته الـ42، مساء الأربعاء الماضي، بدار الأوبرا المصرية.

وقال حامد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه لمس محبة الناس له عند صعوده إلى المسرح، حيث إن تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي في حياته أسعده بشدة، بحسب قوله.

وتابع: "أشعر بامتنان لكل من دعمني ووقف بجانبي في مشواري، وهذا ما أوضحته في كلمتي أثناء تكريمي بالمهرجان".

ووجه حامد، الشكر والتقدير للكثير من الشخصيات ووصفهم بـ"الفرسان" الذين وقفوا معه طوال مشواره الطويل، وذلك لحظة تكريمه من المهرجان.