لبلبة: أتمنى تجسيد دور أم شهيد أو معاق.. وحيد حامد مش هيتكرر

قالت الفنانة الكبيرة لبلبة، إنها ليست المرة الأولى التي تشارك بلجنة التحكيم في مهرجانات سينمائية، موضحةً أنها كثيرًا ما احتارت في اختيار الأفلام الأفضل، بسبب جودتها العالية والتقارب الشديد بين مستوياتها.

بدورها قالت "لبلبة"، خلال تصريحات مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي تعرضه شاشة DMC: "أفلام هذا المهرجان قوية جدًا، ولما المستوى بيبقى جامد بيبقى صعب جدًا نختار ما بينها".

وحول السيناريست الكبير وحيد حامد، قالت لبلبة: "حاجة كبيرة جدًا ولن يتكرر، هو شديد التميز، ومن ما نقرأ اسمه نقدر نعرف إن الحوار ده بتاعه، لأن حواراته قوية ومميزة جدًا وأنا سعيدة بتكريمه وسعيدة بمنى زكي، فهي توأمي وتنتمي إلى نفس البرج، ودائما ما تنتقي أعمالها الفني ومش بتعمل أي حاجة".

وحول السباق الرمضاني، قالت: "مجاليش حاجة زي ما أنا عاوزة، لكن في فيلم هنبدأ نصوره في منتصف يناير، هو فيلم لطيف عنوانه العميل صفر ومن إخراج محمد سامي".

وواصلت: "حاسة إني اشتغلت بنص قدراتي ولسه قدامي حاجات كتير مقدمتهاش، وبتمنى حاجات كتير وعندي أمنيات يا رب أحقق جزء منها: "نفسي أعمل دور لمعاق أو أعمل أم لشهيد".