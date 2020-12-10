لينا شاماميان: أفضل ما في 2020 حضوري في بدايتها ونهايتها إلى مصر

قالت لينا شاماميان، إنها تدربت على كتابه وتلحين وغناء الأغنيات الخاصة بها، حيث أنها دائما ترى في أغنياتها، جزء من حياتها تسعي إلى إيصالها للمستمعين في فترة زمنية لا تتجاوز الـ5 دقائق.

وأضافت "شاماميان"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي تقدمه الإعلاميتين سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأغنية الخاصة بها، التي تم وضعها بفيلم "ججارين"، الذي قامت بغنائها في أحد الأعمال الدرامية جاء أثناء ما كانت في فرنسا في وقت الحجر الصحي، وكانت مشاركه في صناعه الأغنية بالفيلم الفرنسي: "أغنية عربية في فيلم فرنسي، ده عادة مبيحصلش".

وأوضحت أن عام 2020 كانت سنة غير جيدة لها على المستوى الشخصي، كونها خسرت الكثير من الأصدقاء، كما أن أفضل ما كان في ذلك العام، هو بدايتها لعام 2020 في مصر، وفي نهايتها أيضا: "مصر فيها الحضن والدفا، والتقيت ناس كتير".

وأكدت أنها كلما تسمع أخبار جديدة تخص فيلم "ججارين" تسعد كثيرا، كما ترى نفسها محظوظة في الظهور في مثل ذلك الفيلم، لافته إلى أنها لم تقم من قبل بتجربه التمثيل ولكنها تأمل بالظهور في أحد الأعمال الدرامية.

وأشارت إلى أنها قامت بطرح 4 البومات، وستقوم بطرح البومين قريبا، ولكنها دائما ما تحب طرح الأغاني الواحده وليس في شكل ألبوم: "اهتم بالعدد، وأنا انتج لحالي بكل صدق".

وتابعت: "لما غنيت اغنية هنعيش ونشوق كنت مرقه بظرف صعب كتير كتير، ولما قريت الكلمات تبع الأغنية اكتشفت أنه شئ لازم احكيه مع حالي قبل ما احكيه للأخرين، وغنيتها من جوات قلبي، وكان تحدي أني أغني أغنية باللهجة المصرية، والغلطة في اللهجة لن تغتفر من الجمهور، وكتير اتبسطت لما الناس حبوها".