وحيد حامد عن حياته السابقة: زي شخصية عادل إمام في "الإرهاب والكباب"

قال السيناريست وحيد حامد، إنه خاض معارك ضد الفساد، موضحا، "مش عايز أجيب سيرتها، ومش عايز أفتح في جراح.. وهي كانت معركة فساد، وللأسف الفساد مازال موجود في الجهة اللي اتكلمت عليها".

وأضاف "حامد"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس، أنه "يقاتل من أجل الشأن العام".

وتابع السيناريست، "مش مستني حاجة من حد، والشخص المستغني مش محتاج ينافق أو يضعف، أو يداهن"، مشيرا إلى أنه يعيش من "قلمه"، وكتاباته، ولا يوجد مصدر رزق في حياته سوى ذلك، مؤكدا، "هي دي صنعتي.. وأنا معرفش أعمل غير اللي بعمله ده.. بيكون فيه سايغ.. وفران.. لا الفران ينفع يبقى سايغ، ولا السايغ ينفع يبقى فران.. وأنا بحب الاتنين.. وكانت هوايتي أنزل بالليل أشتري العيش.. وكان الرغيف بشلن.. وكنت عامل زي شخصية عادل إمام في فيلم الإرهاب والكباب".

وأشار، إلى أن فيلم "أحلام الفتى الطايش"، من الأعمال الفنية الفارقة في حياته، موضحا أنه فرح بالنجاح الكبير في حياته، ولكنه لم يشعر به –حسب قوله-.

وحصل الكاتب والسيناريست وحيد حامد، على جائزة "إنجاز العمر" من مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل افتتاح دورته الـ42، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

وقال حامد، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه لمس محبة الناس له عند صعوده إلى المسرح، حيث إن تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي في حياته أسعده بشدة، بحسب قوله.

وتابع، "أشعر بامتنان لكل من دعمني ووقف بجانبي في مشواري، وهذا ما أوضحته في كلمتي أثناء تكريمي بالمهرجان".

ووجه حامد، الشكر والتقدير للكثير من الشخصيات ووصفهم بـ"الفرسان" الذين وقفوا معه طوال مشواره الطويل، وذلك لحظة تكريمه من المهرجان.