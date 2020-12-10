توقيع الكشف الطبي على 1600 مواطن في قافلة طبية بقرية أبو راشد دمياط

نفذت مديرية الصحة في محافظة دمياط بإشراف الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة قافلة طبية بقرية أبو راشد التابعة لمركز كفر سعد، خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعامل لأمراض الدم والطفيليات ووحدتي للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إذ تم توقيع الكشف الطبي على 1600 مواطن، كما تم تحويل 48 حالة من بينهم لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، بالإضافة إلى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 3 حالات، هذا إلى جانب إجراء 315 تحليل معملي و 23 أشعة عادية وإجراء الكشف بالسونار لعدد 46 حالة، منوهًا إلى أن القافلة جاءت وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها.

وواصلت مديرية الصحة بالمحافظة، عقد ندوات توعية للمواطنين بشكل عام والباعة الجائلين ومحلات بيع وتخزين الأسماك ومتداولي الأسماك بشكل خاص وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

كما واصلت المحافظة حملة توعية المواطنين في الأسواق العامة بخطورة سمكة القراض السامة، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار من معدومي الضمير.

وأوضح الدكتور أحمد عريف مدير عام الثقافة والإعلام الصحي بالمديرية، بأن نحو 50 مثقفا صحيا وفني إرشاد شاركوا في الندوات وجولات التوعية بخطورة سمكة القراض (الأرنب) السامة.

وكانت الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة إيمان عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية، قد أرسلت منشورا لمديرية الصحة بدمياط ومديريات الصحة المختلفة من خلال إدارة الثقافة والإعلام الصحي، للمطالبة بتكثيف ندوات التوعية بخطر سمك القراض أو الأرنب.