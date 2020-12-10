ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في السعودية إلى 359415 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح إجمالي عدد المصابين في المملكة إلى 359415 حالة.

وقالت الوزار السعودية، إنه تم تسجيل 248 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 349872 حالة، وأكدت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6012 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكشفت الصحة السعودية، أن عدد الحالات النشطة بلغ 3531 والحالات الحرجة 537 حالة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، موافقتها على تسجيل لقاح "فايزر-بيونتيك" لفيروس كورونا في المملكة.

البحرين: تسجيل 201 إصابة جديدة بكورونا

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 88495 حالة.

وأوضحت الوزارة البحرينية، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا"، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 347 حالة، فيما تم شفاء 171 حالة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 86518 حالة.

الكويت: 5 حالات وفاة و291 إصابة بكورونا في يوم واحد

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة، و291 اصابة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 910 حالات، وعدد المصابين الى 145 ألفا و495 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وأضاف السند، أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 72 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 6575 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونا و165 ألفا و434 مسحة.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بوسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم، شفاء 270 حالة من كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 141 ألفا و259 حالة.

وأضاف الوزير الكويتي، في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ270 من الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.