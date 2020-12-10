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محمود مسلم

وزيرة الصحة عن اللقاح الصيني: مجاني وفعال بنسبة 96%

كتب:

نعيم أمين
11:39 م | الخميس 10 ديسمبر 2020
وصول أول شحنه للقاحات فيروس كورونا

وصول أول شحنه للقاحات فيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة ستدشن موقعا إلكترونيا للتسجيل في قائمة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد وصوله إلى مصر.

وأضافت "زايد"، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس بمطار القاهرة للإعلان عن وصول اللقاح إلى مصر، وبثته قناة "Extra News" الفضائية، أنه يمكن للمواطنين التسجيل على الموقع الإلكتروني، لافتة إلى أن بعض الفئات لها أولوية، وهي أصحاب الأمراض المزمنة، والأطقم الطبية، وكبار السن، "فيه موقع للتسجيل والحصول عليه بالمجان، وفاعلية اللقاح تقدر بنحو 86%.

وشددت زايد، على أن هذه خطوة عظيمة وتاريخية، لافتة إلى أن اللقاح حصل على موافقة الطوارئ.

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