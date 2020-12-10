مؤتمر بالمنصورة يناقش تأثير فيروس كورونا على التجلط وانسداد الشرايين

افتتحت جامعة المنصورة، فعاليات "المؤتمر الدولي الثامن لجراحة الأوعية الدموية" والذى ينظمه قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب والذي يستمر علي مدار 3 أيام وذلك لمناقشة تأثير فيروس كورونا على التجلط وانسداد الشرايين، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وتنظيم الدكتور مسعد سليمان رئيس قسم الأوعية الدموية ومدير مركز جراحة القلب والصدر و جراحة الأوعية الدموية وجراحة ، وبحضور الدكتور إبراهيم الزيات عضو نقابة أطباء مصر.

وقال الدكتور مسعد سليمان إن أهم ما يميز المؤتمر هذا العام، أنه نوع من أنواع التحدي للظروف التي تمر بها البلاد في الظروف الراهنة، في ظل توقف كل المؤتمرات الدولية والمحلية التي تم تأجيلها ولكننا لدينا الاصرار على استمرار وإقامة المؤتمر في الميعاد المحدد له مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة جميع الحاضرين والمشرفين على المؤتمر.

وأضاف أن المؤتمر يقدم نموذج لكيفية استمرار الحياة واستمرار الإضافة العلمية حتى في أصعب جائحة مرت بها البشرية بالوقت الراهن، فقد تم الاستعداد للمؤتمر مبكرا وتم إدراك كل الخطوات التي تؤهلنا لإقامة المؤتمر بحضور الجميع، وأيضا المناقشات خلال الفيديو كونفرانس، بمشاركة 5 دول أجنبية.

وأشار إلى أنه تم تسمية هذا المؤتمر "MEVAC2020 Beats Covid19" بمعنى نتحدى فيروس كورونا لممارسة الحياة بشكل طبيعي مع الأخذ في الاعتبار بالإجراءات لحماية الجميع والمجتمع ولكي نستمر في العطاء العلمي وتأدية رسالتنا العلمية والتدريبية والبحثية لخدمة المرضى وتقديم افضل خدمة طبية.

ويناقش المؤتمر كل ما هو حديث فى التدخلات الجراحية والقسطرة التداخلية وتأثير جائحة كورونا على التجلط وانسداد الشرايين والأوعية الدموية ويتضمن 20 محاضرة علمية بالإضافة الى 3 ورش عمل على الطرق الحديثة لعلاج الدوالي بدون تدخل جراحي بواسطة دفع الماء، الطرق الحديثة لعلاج الجروح المزمنة، علاج القدم السكري بدون تدخل جراحي بواسطة دفع الماء، الطرق الحديثة للإسراع فى التئام الجروح المزمنة، علاج مشاكل الأوعية الدموية أثناء الحمل وكيفية التغلب عليها والوقاية منها، الوحمات الدموية الحديثة والمتقدمة باستخدام القسطرة التداخلية.

ويحاضر بالمؤتمر نخبة من المتخصصين والمتميزين فى تخصص جراحة الأوعية الدموية داخل وخارج مصر، وسيتم عرض المتحدثين من خلال تقنية الفيديو كونفرانس من 5 دول أجنبية وهي أيرلندا وانجلترا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة كما سيتم بث العمليات من مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية وللجامعات المصرية وسيتم بث حي لعمليات من مراكز متخصصة فى جراحات الأوعية من أيرلندا ولندن.

وأشار الدكتور محمد الشربينى مديرإحدى الشركات أن المؤتمر يشارك به العديد من الأساتذة والخبرات الجراحية المميزة فى تخصص الأوعية الدموية من مختلف دول العالم كما سيتم خلال عقد فعاليات المؤتمر اتباع الإجراءات الاحترازية بحضور ممثل لهيئة WHO منظمة الصحة العالمية، لإرساء الإجراءات الواجب اتباعها لخروج المؤتمر فى أفضل صورة.