زايد: اللقاح الصيني سيتاح بالمجان للفئات المستحقة وفقا لتوجيهات الرئيس

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا الصيني الذي وصلت أولى شحناته إلى مصر منذ قليل، من دولة الإمارات، سيتاح بالمجان بنسبة 100%.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بمطار القاهرة: "فاعلية اللقاح تقدر بنحو 86%، ولو أصيب الشخص بعد أخذه اللقاح ستكون إصابته خفيفة جدا، وبذلك تصل نسبة فاعلية اللقاح لـ100% ضد الحالات الحادة".

وتابعت: "سيجرى الحصول على هذا اللقاح من خلال جرعتين، بين كل جرعة وأخرى 21 يومًا، والفئات الأولى ستكون للأطقم الطبية في مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدرية ومرضى الأورام والفشل والكلوي وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأردفت: "بعدها كل ما نستلم شحنات، سنتيحها لكل مواطن بالمجان وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وستصل شحنات متتالية من اللقاح إلى مصر خلال الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه".