محامي ترامب نقل كورونا للعشرات بولاية ميشيجن: كان بيخطب بدون كمامة

يبدو أن رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، نقل عدوى فيروس كروونا المستجد "كوفيد 19" إلى نحو 30 شخصا، في ولاية ميشيجن.

وكان ترامب أعلن قبل أيام أن محاميه الشخصي أصيب بكورونا، وفقا لما ذكرته شبكة"سكاي نيوز" الإخبارية.

وخلال الأيام الماضية لم يكن جولياني منعزلا عن الآخرين، بل كان يبذل جهودا قانونية وسياسية من أجل الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي قال ترامب إنها تعرضت للتزوير، وتطلب ذلك المشاركة في تجمعات.

وذكر مكتب الكونجرس المحلي في ولاية ميشيجن، أن قرابة 30 شخصا بين مشرع وموظف أصيبوا بعد أسبوع من إدلاء جولياني بخطاب هناك، دون أن يرتدي قناعا طبيا واقيا.

وأوضح السكرتير الصحفي للمجلس التشريعي أن نتائج الفحوص أظهرت إصابة 8 مشرعين و21 موظفا بالوباء.

وقالت مسؤولة صحية في الولاية إن جولياني ربما كان معديا للآخرين أثناء إلقاء خطابه في الكونغرس.

وفتحت السلطات تحقيقا، بناء على شكوى قدمها موظف في كونجرس الولاية، وتحدثت عن وجود انتهاكات محتملة في مكان العمل.

وكان جولياني، قد وصل إلى كونجرس الولاية في 2 ديسمبر الجاري، للإدلاء بشهادته بشأن مزاعم وجود تزوير في أصوات المقترعين في الولاية، خلال الانتخابات الرئاسية التي تمت في نوفمبر الماضي.

وخلال الأسابيع الماضية، ظهر محامي ترامب الشخصي في تجمعات عديدة على خلفية الطعن في نتائج الانتخابات، دون أن يرتدي الكمامة.