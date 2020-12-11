أمير شاهين: دور الفنانة إلهام شاهين بـ"حظر تجوال" أقرب لشخصيتها

قال الفنان أمير شاهين، إن الدور الذي اختاره للفنانة الكبيرة إلهام شاهين، في فيلم "حظر تجول"، كان بسبب تشابه الشخصيتين في الطيبة والإخلاص، حيث إن الشخصية التي انتقمت منها الفنانة في نهاية الفيلم كانت تستحق ما حدث لها.

وأضاف "شاهين"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، من مهرجان القاهرة السينمائي، والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية "DMC"، أن شقيقته دائما ما تحكي له وتأخذ رأيه في الأعمال الدرامية التي تظهر بها، كما شاهد عددا من الأفلام في المهرجان والتي يراها على مستوى عال من الدقة والتفاني في العمل.

وأوضح أن كل صناع فيلم "حظر تجوال" قد عكفوا على ظهوره في أبهي حله له وكان بمثابة فيلم مشرف ومن حقه التواجد في مهرجان القاهرة السينمائي.

وأكد "أمير"، أنه أنهي العمل على مسلسل "جمال الحريم" وسيتم طرحه لأول مرة في يوم الأحد المقبل: "المسلسل عموما قصته رائعة وقصة حقيقية وبنتكلم لموضوع جديد عن الجن والعفاريت ولكنها قصة حقيقية من الواقع وأحداثها حقيقية حصلت بالفعل".

وتابع: "باخد رأي الفنانة إلهام شاهين في أفلامي وأعمالي الدرامية، ولو حاجة مش عارف أخذ فيها قرار بستعين بيها وبتعلم منها طول الوقت".

وقالت منه جاب الله، زوجه الفنان أمير شاهين، إنها كانت ترى نجاح فيلم "حظر تجوال" وهو ما أكدت عليه للفنانة الكبيرة إلهام شاهين، حيث إن الفيلم قد حظى بإعجاب الكثيرين.