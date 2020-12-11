احتلت المركز الـ 55 على الوطن العربي: تعرف على جامعة دمياط في أرقام

حققت جامعة دمياط برئاسة الدكتور سيد دعدور، تقدماً جديدا في التصنيف العالمي للجامعات حسب الأداء الأكاديمي البحثي URAP (University Ranking by Academic Performance) للعام الدراسي 2020/2021، وذلك بإشراف الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وفريق التصنيف برئاسة الدكتورة أماني الديسطي .

حيث تقدمت الجامعة 156 مركزا عالميا عن العام السابق وجاء ترتيب الجامعة كالتالي:

احتلت الجامعة على مستوى العالم العربي المركز 55، كما احتلت الجامعة المركز 20 على مستوى الجامعات المصرية والمركز 2075 على مستوى العالم.

والجدير بالذكر أن هذا التصنيف يعتمد على مؤشرات الأداء البحثي التي تعكس جودة وعدد الأبحاث المنشورة في Q1,Q2,Q3 وكذلك عدد الاستشهادات المرجعية لتلك الأبحاث على مدار خمس سنوات متتالية، وكذلك إجمالي عدد المنشورات العلمية لمنسوبي الجامعة والمنشورة في قاعدة بيانات Web of Science ومعامل تأثير تلك المقالات وكذلك حجم المشاركات الدولية في الأبحاث .

تعرف على جامعة دمياط في أرقام:-

عدد كليات الجامعة 14 وهي: "العلوم - الطب - الهندسة - التجارة - الفنون التطبيقية - الآثار - التربية - الحقوق - الآداب - الحاسبات و المعلومات - الزراعة - التربية الرياضية - التربية النوعية والتمريض".

- أعضاء هيئة التدريس: 734 عضوا

- المعيدون: 224

- مدرس مساعد: 224

- عدد الطلاب: 30064 طالبا وطالبة.

- عدد الطلاب الوافدين: 213 وافدا

- عدد الموظفين 1299 موظفا وموظفة

- عدد الحاصلين على جوائز الدولة: 4

- عدد الأبحاث المنشورة فى Scopus 1276

- تصنيف الجامعة في Webometrics 3509

- ترتيب الجامعة على مستوى الجامعات المصرية : 20

- ترتيب الجامعة على مستوى الوطن العربي : 55

- ترتيب الجامعة على مستوى جامعات العالم : 2075

هذا وقد احتلت جامعة دمياط المركز الرابع بين الجامعات المصرية الحكومية وفقا للتصنيف العالمى للجامعات الخضراء uni-green metrics، حيث جاء ترتيب جامعة دمياط فى المركز 655 عالمياً، وجاء ترتيبها الرابع بين الجامعات المصرية الحكومية.