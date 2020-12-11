المؤتمر الأول للنساء والتوليد بالفيوم يناقش تأثير كورونا على الحمل

شهد الدكتور عبدالحميد عبدالتواب رئيس جامعة الفيوم الأسبق، والدكتور خالد الخشاب عميد كلية الطب السابق، والدكتور محمد كمال سيف النصر وكيل كلية الطب السابق لشئون التعليم والطلاب، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قسم النساء والتوليد الأول والذي يعقد في الفترة من 11-10 ديسمبر 2020، برئاسة الدكتور عبدالسميع عبدالمنعم، رئيس قسم النساء والولادة بالكلية، بمنتجع نورياس على ضفاف بحيرة قارون، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب.

وقال الدكتور عبدالحميد عبدالتواب رئيس جامعة الفيوم الأسبق، إنه عاصر تطور قسم النساء والتوليد منذ أن كان وكيلا للكلية وحتى أضحى رئيسًا للجامعة، مشيرا إلى أن الجهد الكبير والمتميز الذي بذله أبناء القسم لإنجاح مؤتمره الأول، سيترجم في شكل توصيات علمية دقيقة ذات مردود عظيم على المجتمع الطبي.

من جانبه وجه الدكتور خالد الخشاب، الشكر لضيوف المؤتمر لمشاركتهم الفعالة في فعاليات وجلسات المؤتمر.

وأوضح الدكتور عبدالسميع عبدالمنعم، أنه سيتم التركيز خلال المؤتمر على التغيرات والتحديات الحديثة في مجال النساء والولادة وطب الأجنة من خلال مناقشة الجديد في موضوعات تشوهات الأجنة وضعف الخصوبة والسمنة وتأثيرها على الحمل وتأثير فيروس كورونا على الحمل، بالإضافة إلى الجديد في مجال الأجهزة التشخيصية والأدوية الحديثة.

هذا وقد قامت الطالبة رفيدة مدحت، بتقديم عرض لتطور عمليات ختان الإناث وتأثيراتها النفسية والجسدية، وأيضا تطور التشريع المصري، وصولا لمرحلة تجريمها والمسؤولية الأخلاقية لمقدمي الخدمة الصحية تجاه تلك الجريمة.

كما قامت الطالبة سارة خالد، باستعراض مراحل التطور التشخيصي للأطفال المصابين بمتلازمة داون وصولا لتشخيص تلك الحالات فى مرحلة الجنين.

هذا وقد قام الدكتور عبدالسميع عبدالمنعم، بإهداء دروع التقدير للدكتور عبدالحميد عبدالتواب والدكتور خالد الخشاب، ولاسم المرحومة الدكتورة وسام الديب.