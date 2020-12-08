محافظ الفيوم يوجه بتطهير المجاري المائية تجنبا للسيول
دراسة شاملة لاستغلال 100 فدان
كتب:
أسماء أبو السعود
08:04 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
محافظ الفيوم يوجه بتطهير المجاري المائية أولًا بأول تجنبًا للسيول
وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإسراع في تنفيذ الأعمال مع رفع مخلفات تطهير المجاري المائية أولاً بأول وخاصة بطريق العزب، فضلاً عن توجيهه بعقد لقائين خلال الأسبوع القادم بين مسؤولي الري والزراعة والمستشار الاقتصادي للمحافظة، لوضع رؤية شاملة لاستغلال أراضي أملاك الدولة غير المستغلة والأراضي المسترده بعمل مشروعات تكاملية كثيفة العمالة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
كما أكد وضع دراسة شاملة خلال أسبوعين لاستغلال 100 فدان من أراضي أملاك الدولة بقصر الباسل، لإنشاء مشروع متكامل حيواني زراعي، فضلاً عن كافة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، موجهًا السكرتير العام المساعد بعقد جلسات تشاورية مع الجهات المعنية لوضع التصور العام للمشروع من خلال الدراسة العلمية والفنية.
كما استعرض الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم المشروعات جار تنفيذها، وتضمنت أعمال رفع كفاءة الوحدة البيطرية بهوارة بمركز الفيوم بتكلفة 720 ألف جنيه، وأعمال تأهيل الوحدة البيطرية بمنشاة الفيوم بتكلفة 887 ألف جنيه، وأعمال احلال وتجديد وحدة منشاة سنورس البيطرية بتكلفة 1,7 مليون جنيه، وأعمال إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بجبلة بتكلفة 2,1 مليون جنيه، فضلاً عن أعمال إحلال وتجديد مجزر قلمشاه بتكلفة 4,9 مليون جنيه تويلاً من وزارة التنمية المحلية، ومجزر سنورس بتكلفة 16 مليون من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وأكد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم على استعداد الجهاز لتأهيل وتطوير الوحدات البيطرية بتمويل يصل إلى 5 مليون جنيه.
ومن جهته، أشار أشرف درويش مدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم إلى أهم أعمال الجهاز على أرض المحافظة التي حققت 99,8% من المستهدف وشملت خدمات مالية وغير مالية وتنمية المجتمع، لافتًا إلى أنه تم تحقيق 104% من المستهدف من الخدمات غير المالية، وتم تمويل مشروعات تنمية مجتمع بقيمة 31 مليون جنيها، ويستهدف فرع الجهاز بالفيوم للوصول بالتمويل إلى 300 مليون جنيهًا، وهناك طفرة ملحوظة في التعامل مع فرع البنك الزراعي المصري بالفيوم لتمويل عدد من المشروعات، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، مضيفًا بأنه تم تمويل مشروعات ثروة حيوانية بقيمة 50 مليون جنيه.