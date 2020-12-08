محافظ الفيوم يوجه بتطهير المجاري المائية تجنبا للسيول

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإسراع في تنفيذ الأعمال مع رفع مخلفات تطهير المجاري المائية أولاً بأول وخاصة بطريق العزب، فضلاً عن توجيهه بعقد لقائين خلال الأسبوع القادم بين مسؤولي الري والزراعة والمستشار الاقتصادي للمحافظة، لوضع رؤية شاملة لاستغلال أراضي أملاك الدولة غير المستغلة والأراضي المسترده بعمل مشروعات تكاملية كثيفة العمالة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

كما أكد وضع دراسة شاملة خلال أسبوعين لاستغلال 100 فدان من أراضي أملاك الدولة بقصر الباسل، لإنشاء مشروع متكامل حيواني زراعي، فضلاً عن كافة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، موجهًا السكرتير العام المساعد بعقد جلسات تشاورية مع الجهات المعنية لوضع التصور العام للمشروع من خلال الدراسة العلمية والفنية.

كما استعرض الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم المشروعات جار تنفيذها، وتضمنت أعمال رفع كفاءة الوحدة البيطرية بهوارة بمركز الفيوم بتكلفة 720 ألف جنيه، وأعمال تأهيل الوحدة البيطرية بمنشاة الفيوم بتكلفة 887 ألف جنيه، وأعمال احلال وتجديد وحدة منشاة سنورس البيطرية بتكلفة 1,7 مليون جنيه، وأعمال إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بجبلة بتكلفة 2,1 مليون جنيه، فضلاً عن أعمال إحلال وتجديد مجزر قلمشاه بتكلفة 4,9 مليون جنيه تويلاً من وزارة التنمية المحلية، ومجزر سنورس بتكلفة 16 مليون من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وأكد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم على استعداد الجهاز لتأهيل وتطوير الوحدات البيطرية بتمويل يصل إلى 5 مليون جنيه.

ومن جهته، أشار أشرف درويش مدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم إلى أهم أعمال الجهاز على أرض المحافظة التي حققت 99,8% من المستهدف وشملت خدمات مالية وغير مالية وتنمية المجتمع، لافتًا إلى أنه تم تحقيق 104% من المستهدف من الخدمات غير المالية، وتم تمويل مشروعات تنمية مجتمع بقيمة 31 مليون جنيها، ويستهدف فرع الجهاز بالفيوم للوصول بالتمويل إلى 300 مليون جنيهًا، وهناك طفرة ملحوظة في التعامل مع فرع البنك الزراعي المصري بالفيوم لتمويل عدد من المشروعات، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، مضيفًا بأنه تم تمويل مشروعات ثروة حيوانية بقيمة 50 مليون جنيه.