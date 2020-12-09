عوامل تلف الفخار وطرق علاجها.. رسالة ماجيستير بكلية آثار الفيوم غدا

تشهد كلية الآثار بجامعة الفيوم، غدًا الخميس، مناقشة رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة دعاء سمير أحمد عبدالباقي الشاهد، أخصائي الترميم بمنطقة آثار الفيوم، تحت عنوان "دراسة تأثير تلف النشاط البيولوجي على الآثار الفخارية الملونة وطرق علاجها وصيانتها- تطبيقَا على أحد النماذج المختارة".

وتتكون لجنة الإشراف من الدكتورة نجوى سيد عبدالرحيم أستاذ ترميم الآثار ورئيس قسم الترميم سابقًا بكلية الآثار بالفيوم "مشرفًا رئيسيًا" والدكتور حمادة صادق رمضان أستاذ مساعد بقسم ترميم الآثار بالفيوم "مُشرفًا مشاركًا" والدكتور إيهاب معاذ أبو زيد أستاذ ورئيس قسم علم الحيوان بكلية العلوم بالفيوم "مشرفًا مشاركًا".

وتتكون لجنة المناقشة من الدكتور عمر محمد عبد العزيز أستاذ الخزف المتفرغ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان رئيس اللجنة "عضوًا مناقشًا"، والدكتورة نجوى سيد عبد الرحيم أستاذ ترميم الآثار ورئيس قسم الترميم سابقًا بكلية الآثار بالفيوم "عضوًا ومُشرفًا رئيسيًا" والدكتور إيهاب معاذ أبوزيد أستاذ ورئيس قسم علم الحيوان بكلية العلوم بالفيوم "عضوًا ومشرفًا مشاركًا"، والدكتور شعبان محمد محمود عبد العال أستاذ ترميم وصيانة الآثار ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآثار بالفيوم والملحق الثقافي بسلطنة عمان السابق عضوًا مناقشًا، والدكتور حمادة صادق رمضان أستاذ مساعد بقسم ترميم الآثار بالفيوم عضوًا ومشرفًا مشاركًا.

وتجرى المناقشة في مدرج قسم الترميم بكلية الآثار بجامعة الفيوم في الحادية عشرة صباحًا.

يذكر أنّ محافظة الفيوم تشتهر بصناعة الفخار في عدة مناطق مختلفة، حيث تتميز منطقة النزلة بصناعة الأواني الفخارية الكبيرة منذ أيام الفراعنة حيث شارك أهلها في تشييد هرم هوارة، كما تشتهر تونس بصناعة الفخار المطلي بالجليز والذي يعرف بالخزف ويستخدم للديكور أو لتناول الطعام والشراب به، وأخيرًا قرية فانوس الذين يتميزون بصناعة المزهريات الفخار الكبيرة التي تستخدم في الفنادق والمنتجعا السياحية.