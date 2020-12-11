صور.. منتقبة تلقي رضيعا بعد دقائق من ولادته بالشارع في الدقهلية

تخفت سيدة بمحافظة الدقهلية، في نقاب أسود، وحملت طفلا حديث الولادة بعد دقائق من ولادته، وألقت به خلف مسجد في قرية ميت الخولي مؤمن مركز منية النصر، وتكثف مباحث المركز من جهودها للوصول إليها ومعرفة سبب إلقائها الطفل.

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز منية النصر، بعثور الأهالي علي طفل حي حديث الولادة في قرية ميت الخولي مؤمن دائرة المركز.

انتقل إلى مكان الوقعة كل من الرائد أحمد عوض رئيس مباحث مركز منية النصر ومعاونيه النقيب عمر النجار والنقيب محمد يسرى للتوصل لهوية السيدة التى ألقت الطفل وتبين أنها ألقت به في منطقة شارع السوق بجوار المعهد الديني خلف جامع البحر.

وتبين بالفحص أن السيدة خرجت من أحد المجمعات الطبية وهي تحمل الطفل الرضيع حديث الولادة بيت طيات ملابسها، واتجهت إلى منطقة شارع السوق ترتدى نقابا اسود تخفي وجهها به، وجلبابا أخضر، وما إن وصلت إلى مكان هادئ من المارة وضعت الطفل أمام أحد البيوت المهجورة خلف جامع البحر فعثر عليه أحد الأهالي.

وأكد أحد شهود العيان، أنه ما إن عثر الأهالي على الطفل وفروا له ملابس وتوجهوا به إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة التى أمرت بإيداعه حضانة مستشفى منية النصر المركزي لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وتتبعت قوة مباحث من مباحث منية النصر، كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان لتتبع خط سير السيدة، وتم التعرف على المكان التي خرجت منه وهو أحد المجمعات الطبية الموجودة بالقرية والذي يجري به عمليات الولادة، وألقت بالطفل ورجعت إلى المكان مرة أخرى.

وتكثف المباحث من تحرياتها للوصول إلى السيدة المنتقبة ووالدي الطفل والتعرف على سبب إلقاء الطفل بالشارع بعد دقائق من ولادته.

وفي نفس التوقيت عثر مواطن على طفل حديث الولادة بعد ساعات من ولادته ملفوف في بطانية أطفال وملقى في منطقة مهجورة أسفل كوبري شرنقاش الواصل بين مدينتي المنصورة وطلخا، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقله لمركز شرطة طلخا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد شهود العيان أنه لم يدل على وجود الطفل في هذا المكان إلا صرخاته والتي لفتت انتباه أحد المارة بالمصادفة، والذي تمكن من إنقاذه ونقله لمركز الشرطة، والذي حرر محضر بالواقعة، وبعرض المحضر على النيابة العامة أمرت بإيداع الطفل حضانة مستشفى طلخا المركزي وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.