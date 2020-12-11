سارة مسفر: سعيدة بعرض "من يحرقن الليل" في القاهرة السينمائي

حصل الفيلم القصير "من يحرقن الليل"، للمخرجة السعودية سارة مسفر، على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وذلك بعد مشاركته في دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42.

وعبرت المخرجة عن سعادتها بحصول الفيلم على شهادة تقدير من مهرجان عريق كمهرجان القاهرة قائلة: "أشعر بسعادتي بعرض الفيلم في مصر في ظل هذا العام العصيب وكنت أتمنى تواجد فريق العمل معي ولكن ظروف الكورونا منعت معظمهم من السفر، كل الشكر للمهرجان ولجان التحكيم والمتطوعين

يتبع الفيلم الأختين "سلسبيل" و"وسن" في ليلة خطوبة، بعد أن تم رفض طلب إحداهما للذهاب إلى البقالة المجاورة، فنشاهد ما بعد الرفض من تقييد يدفع الأختين لاكتشاف أنفسهما وبعضهما البعض وجوانب ومنحنيات عنيفة لم تخطر في بالهما قط.

الفيلم تمثيل جنى قمري وهيا مرعبي، تأليف وإخراج سارة مسفر، منتج جواهر العامري، منتج مشارك رغد باجيع وخالد معيط، ديكور إيثار باعمر.

ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج والسيناريست الروسي الكبير ألكسندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا. فيما شارك في عضويتها المخرج والكاتب البرازيلي كريم إينوز، والمخرج الألماني برهان قرباني، والمنتج السينمائي المصري جابي خوري، والممثلة المصرية لبلبة، والكاتبة والممثلة المكسيكية نايان جونزاليز نورفيند، والمخرجة والمؤلفة والمنتجة الفلسطينية نجوى نجار.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.