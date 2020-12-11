عوضنا عن غرق أراضينا يا وزير الزراعة

نشكو نحن ملاك الأرض الزراعية التي تبصل إلى 10 أفدنة، في حوض الحاجر نجع العرب بمركز نجع حمادي محافظة قنا، من غزو المياه الراكدة للأرض الزراعية التي أعتدنا زراعتها بمحصول قصب السكر، وتسبب تراكم المياه في عدم صلاحية الأرض للزراعة، وضاع المحصول الذي أنفقنا أموالنا على سماده وعزقه وتربيطه وريه وكسره، وما استدناه عليه من مبالغ من البنك الزراعي، ما أدى إلى تراكم الديون علينا، لذلك نناشد السيد القصير وزير الزراعة بصرف تعويض مناسب لنا، ومساعدتنا في عمل مسالك لتصريف تلك المياه، مع التجهيز لري قطعة الأرض بالتنقيط، وإنقاذ أسرنا من الضياع والتشرد.

عن المزارعين

شحاتة علي عزباوي