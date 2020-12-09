بريد الوطن.. لا تلعبوا بشرارة ازدراء الأديان

عندما وُلدت لم يولد معى التعصب والفتنة بل وُلدت بالبراءة ونسيان الإساءة وحب الجميع، وُلدت فى منطقتى ووُلد معى أطفال مثلى «أحمد وصلاح وحسن وملاك ومينا وكيرلس»، وُلِدنا ولم يولد معنا فى جيناتنا سوى الصحبة والمحبة، نلعب.. نأكل.. نشرب.. ونجرى، يحدث مشادات بيننا بعدها بدقائق بسيطة نتصالح وننسى ما حدث، لم أشعر يوماً أن هناك فرقاً بين مسلم ومسيحى، كنا نزور بعضنا ونعيِّد على بعض فى المناسبات الدينية، نشارك بعضنا فى المناسبات الاجتماعية، وعلى سبيل المثال كنا نجد بيوت المسلمين والمسيحيين مفتوحة فى أى مناسبة، كم من محلات تجارية وشركات وأراضٍ زراعية نجد المسلم والمسيحى يعملون فيها معاً شركاء أو لدى بعضهم، وهذه هى روح المحبة وجينات المصريين الأصيلة هى شجرة الإنسانية والسلام تجمع فى كل فروعها وأغصانها المصريين، تسقط ورقة تخرج أخرى، يُكسر فرع ينبت آخر، ومهما طال الزمن فهى شجرة عفية قوية تتجدد تلقائياً.

فما يحدث على قشرة سطح أرض مصر السلام والمباركة من وريقات مريضة لا تتعدى صوابع الكف الواحد من أفراد ليس لهم نسبة تشكل ولو واحداً فى كل 100 مليون نسمة، لأن مرضهم ما هو إلا مرض فكرى متطرف يبحث عن الظهور، لأنه يعلم جيداً مرضه.

رفعت يونان عزيز- قلوصنا - سمالوط - المنيا

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