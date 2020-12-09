بريد الوطن.. وجِّه بتطهير البحر القديم من القمامة يا محافظ الدقهلية

نعانى نحن سكان مركز منية النصر التابع لمحافظة الدقهلية من تراكم القمامة فى البحر القديم تقاطع قرية برمبال الجديدة مع قرية الحميدية، ورغم أن هناك خطة وُضعت منذ نحو 4 سنوات لردم البحر والقضاء على القمامة الموجودة فيه، فإن مسافة 200 متر فقط هى التى رُدمت، ولا يزال هناك 800 متر على حالها، وطبعاً كما هو متوقع أصيب سكان المنطقة بالحساسية والربو والأمراض المزمنة، بسبب تراكم القمامة وانتشار الروائح الكريهة منها، ونظراً لصعوبة الوضع.. نناشد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التدخل من أجل إنهاء معاناتنا.

ولاء محمود أحمد

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