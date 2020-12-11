إغلاق 5 منشآت تعليمية في الإسكندرية لمخالفتها إجراءات كورونا

واصل حي المنتزه في الإسكندرية، برئاسة اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، الحملات المكبرة لإغلاق المراكز التعليمية، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع منشآت مخالفة، تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء.

وتواجدت الحملة لإغلاق المراكز التعليمية وأماكن التجمعات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة الطلاب.

وأسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق 5 منشآت بيانهم كالآتي: إغلاق وتشميع بلاي ستيشن الكينج بشارع سلمان الفارسي، متفرع من شارع ملك حفني بحري، ثم إغلاق وتشميع سنتر المنارة التعليمي بشارع 6 أكتوبر بمنطقة العصافرة بحري.

كما أغلق وشمع بلاي ستيشن "جيم ستوب بشارع أحمد تيسير بمنطقة العصافرة بحري، وباريس بشارع سلمان الفارسي متفرع من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة العصافرة بحري"، وأعيد غلق سنتر السرايا التعليمي بشارع سلمان الفارسي، متفرع من شارع جمال عبد الناصر بمنطقة العصافرة بحري.

كما غرم خلال الحملة محل جزارة بشارع سلمان الفارسي فورا بقيمة 1050 جنيها، فضلا عن المرور على سنتر شاهين بمنطقة العصافرة بحري؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الحملة بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي من الخدمات ورخص المحلات، والعضو القانوني بالحي والمتابعة الميدانية، وممثل الاتصال السياسي بالمنتزه التعليمية، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .