انتحار شاب حزنا على وفاة زوجته: امتنع عن الأكل.. ولم يتحمل 30 يوما دونها

في لحظة وفاء نادرة، امنتع شاب ثلاثيني عن الطعام لمدة 3 أيام، ثم شنق نفسه داخل منزله في حلوان، حزنًا على فراق زوجته وموتها منذ 30 يومًا بمرض مزمن، وبحسب أسرة الشاب محمد حسين اللاهوني، فأنه تعرض لحالة نفسية سيئة بعد فراق حبيبته التى تزوجها بعد قصة حب قوية جمعتهما لمدة 4 سنوات قبل الزواج، واستمرت حتى رحيلها.

عزل وانقطاع عن العمل

بكاء متواصل وانقطاع عن عمله كسائق، وإهمال متطلباته الشخصية، كانت أبرز المشاهد التى لاحظت الأسرة عليها الشاب متأثرًا بفقدان حبيبته، فتدخلت وحاولت تخفيف الأحزان عنه وإخراجه من تلك الحالة السيئة، لكن دون جدوى، إذ كان يقضي ساعات طويلة من يوم معزولًا في غرفته، حتى انتهى به المطاف إلى الامتناع عن الطعام، وصنع مشنقة لنفسه، وانتحر داخل الغرفة.

"معاكي سأكون أفضل"

ترك اللاهوني، رسالة كتبها على ورقة في غرفته قبل أن يلحق بزوجته منتحرًا: "معاكي سأكون أفضل من الحياة البائسة"، وأكد عدد من أفراد الأسرة في محضر الشرطة، أن الحادث ليس فيه شبهة جنائية، وأن الشاب محبوب من الجميع وليس له أي خصوم أو عداوات تتسبب في الانتقام منه بقتله.

وأشاروا إلى أنه كان يعاني من حالة اكتئاب شديدة، بعد وفاة زوجته التي كان يحبها حبًا شديدًا بسبب معاناتها من مرض مزمن، وأنه كان يقضي أغلب أوقات يومه معزولا في غرفته، كما أنه امتنع عن النزول للعمل.

آثار خنق

ناظرت النيابة العامة جثمان الشاب، فوجدت آثار خنق حول رقبته، ويرتدي ملابسه كاملة، فانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمانه لبيان أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، واستدعت أسرته لسماع أقوالها، وأكد والده أن نجله انتحر بسبب معاناته من الاكتئاب والعزلة بعد موت زوجته.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على سائق مشنوقا داخل مسكنه بمنطقة كفر العلو بدائرة القسم، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة "محمود حسين اللاهوني" الشهير بـ"رجولة"، سائق ميكروباص، في العقد الثالث من العمر، معلق في سقف غرفته.