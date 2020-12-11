تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري روسي بلقاح كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أن أكثر من 10 آلاف عسكري تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V"، المضاد لفيروس كورونا حتى الآن.

وقال "كوناشينكوف" إن "من بين 14.5 ألف لقاح تلقتها وزارة الدفاع الروسية حتى العاشر من ديسمبر الجاري، تم تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري"، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أنه وفقا للخطة التي وافق عليها الوزير سيرغي شويغو، سيتم تطعيم حوالي 100 ألف عسكري ضد فيروس كورونا قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح اللواء إيجور كوناشينكوف أن الأطباء وأطقم القوات البحرية والفضائية، والأطقم القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، لهم الأولية.