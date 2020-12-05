استشاري أمراض باطنة: من يحصل على لقاح سبوتنيك V يخضع للملاحظة 6 أشهر

قال الدكتور أحمد سعد، استشاري أمراض الباطنة العامة، إن 30 ألف مواطن روسي خضعوا للتجارب السريرية الخاصة بعقار "سبوتنيك v"، مشيرًا إلى أن عدد المتطوعين في الفترة من 13 أغسطس حتى الآن بلغ نحو 100 ألف شخص حول العالم.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز": "على هذا الأساس كانت نسبة نجاح اللقاح 92% في أول 28 يومًا، وبعد 42 يومًا كانت نسبة النجاح 95% وهو ما يعبر عن أن العقار يساعد الجسم على إفراز أجسام مضادة ومناعة لفترة طويلة، ولا أعراض جانبية له إلا تلك المتعارف عليها في جميع اللقاحات، مثل الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة أو احمرار مكان الحقنة أو آلام في مكان الحقن، وحتى الآن لم تظهر أعراض جانبية قوية على الأشخاص الذين خضعوا للمرحلة الثانية من التجارب في شهر مايو".

وتابع، أن الأشخاص الذين حصلوا على العقار على سبيل التجارب السريرية يخضعون للملاحظة لمدة 6 أشهر بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنه لم يتم اعتماد أي لقاح على مستوى العالم حتى الآن من قبل منظمة الصحة العالمية، إلا أن كل دولة تحاول التصرف وفق كفاءة المتاح لديها والوضع الوبائي داخلها.

ولفت، إلى أن اللقاح جرى تصميمه بطريقة تكنولوجية من خلال التعامل مع الفيروس الغدي الآدمي، ويجري تفريغه من الداخل ويُحقن بداخله قطع وبروتينات معينة من البروتين الموجود في فيروس كورونا، وعندما يدخل المصل الجسم يبدأ في التعرف على الفيروس وبروتيناته التي تتحد بالخلايا البشرية لنقل العدوى، وهو ما يجعل الجسم البشري يُثار وتفرز جهاز المناعة الخاصة بها بروتينات مضادة للتعامل معه.