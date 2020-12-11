كليات الحقوق والهندسة والآثار والطب.. وظائف شاغرة في جامعة حكومية

أعلنت جامعة دمياط حاجتها لشغل وظائف شاغرة لأعضاء هيئة تدريس، وجاءت تفاصيل الوظائف المطلوبة في جامعة دمياط والشروط والأوراق المطلوبة وفق الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية على النحو التالي:

وظائف شاغرة في كلية التمريض بجامعة دمياط

الوظائف الشاغرة في كلية التمريض بجامعة دمياط هي مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ، مدرس مساعد، معيد.

وجاءت المستندات المطلوبة كما يلي:

​أصول الشهادات والمؤهلات العلمية

الموقف من التجنيد

صورة بطاقة الرقم القومي

صحيفة الحالة الجنائية

ملخص للسيرة الذاتية للمتقدم موضحاً به خبرته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم إليها، مرفقاً بها المستندات المؤيدة لصحة ما ورد فيها.

​وتقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة باسم الدكتور عميد كلية التمريض، وتسلم باليد لكلية التمريض ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو التي ترد قبل الإعلان أو بعد المدة المحددة بالإعلان.

وظائف شاغرة في كلية الحقوق بجامعة دمياط

الوظائف الشاغرة في كلية الحقوق بجامعة دمياط هي مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ.

وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:

أصول الشهادات والمؤهلات العلمية

الموقف من التجنيد

صورة بطاقة الرقم القومي

صحيفة الحالة الجنائية

ملخص للسيرة الذاتية للمتقدم موضحاً به خبرته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم إليها، مرفقاً بها المستندات المؤيدة لصحة ما ورد فيها.

​وتقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة باسم الدكتور عميد كلية الحقوق، وتسلم باليد لكلية الحقوق ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو التي ترد قبل الإعلان أو بعد المدة المحددة بالإعلان.

وظائف شاغرة في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط

الوظائف الشاغرة في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط هي مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ.

وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:

أصول الشهادات والمؤهلات العلمية.

الموقف من التجنيد.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صحيفة الحالة الجنائية.

ملخص للسيرة الذاتية للمتقدم موضحاً به خبرته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم إليها، مرفقاً بها المستندات المؤيدة لصحة ما ورد فيها.

وتقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة باسم السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وتسلم باليد لكلية الحاسبات والمعلومات ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو التي ترد قبل الإعلان أو بعد المدة المحددة بالإعلان.

وظائف شاغرة في كلية الآثار بجامعة دمياط

الوظائف الشاغرة في كلية الآثار بجامعة دمياط هي أستاذ، مدرس.

​تقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة باسم السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية الآثار وتسلم باليد لكلية الآثار ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو التي ترد قبل الإعلان أو بعد المدة المحددة بالإعلان.

وظائف شاغرة في كلية الطب البشري بجامعة دمياط

الوظائف الشاغرة في كلية الطب البشري بجامعة دمياط هي أستاذ، مدرس، أستاذ مساعد، معيد، مدرس مساعد.

تقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة باسم السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية الطب البشري وتسلم باليد لكلية الطب البشري ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو التي ترد قبل الإعلان أو بعد المدة المحددة بالإعلان.

وظائف شاغرة في كلية الهندسة بجامعة دمياط

الوظائف الشاغرة في كلية الهندسة بجامعة دمياط هي أستاذ، مدرس، أستاذ مساعد، معيد.

تقدم الطلبات مع المستندات المطلوبة باسم السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية الطب الهندسة وتسلم باليد لكلية الهندسة ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو التي ترد قبل الإعلان أو بعد المدة المحددة بالإعلان.

آخر موعد للتقدم لوظائف جامعة دمياط

وآخر موعد للتقدم للوظائف هو 16 ديسمبر الحالي.

ويمكن الاطلاع على المزيد من الشروط والمستندات في بوابة الوظائف الحكومية من هنــــــــا.