المنشآت السياحية: بعض الديسكوهات لم تلتزم بمواعيد فتح وغلق المحال

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاءها من مسارح المنوعات والديسكوهات والكافتيريات والمطاعم الالتزام بالقرار الوزاري الخاص بمواعيد إغلاق المحلات السياحية.

وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة رصدت عدم التزام بعض محلات مسارح المنوعات والديسكوهات بالمواعيد المحددة من قبل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، مما يعرضها لتوقيع عقوبات عليها نتيجة مخالفتها قد تتراوح ما بين الإغلاق وإلغاء الترخيص.

تحذير لكل المطاعم والمحال من مخالفة مواعيد الغلق

وأكد المصري في تصريحات له اليوم، على أن الغرفة قد أصدرت منشورا تحذيريا لأعضاء الغرفة طالبتهم بالالتزام بالمواعيد المحددة وهي فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيا يوميا من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الواحدة صباحا صيفا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي (take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل (home delivery) بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار (24 ساعة) صيفاً وشتاء.

وأوضح المصري أنه تم التنبيه على كل المنشآت والمطاعم السياحية العاملة حاليا بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك حماية للعاملين والزبائن في آن واحد، موضحا أنه في حال مخالفة تلك الإجراءات فسيتم توقيع عقوبات متدرجة على المنشآة تصل حتى الغلق وإلغاء الترخيص.

وأشار إلى أن المطاعم السياحية ستكون مفتوحة ليلة رأس السنة، حتى الساعة الواحدة صباحا، وأضاف أن الغرفة استقرت على عدم التقدم حاليا بطلب لوزارة السياحة والأثار للسماح للمطاعم بالفتح حتى الفجر خلال الكريسماس ورأس السنة، وذلك احتراما للقواعد المعمول بها.

وتابع: "ليلة رأس السنة ستوافق يوم خميس وهو ما يسمح بمد مواعيد العمل لساعة إضافية ليسمح للمطاعم بالفتح حتى الواحدة صباحا"، متوقعا أن تكون نسب إقبال المواطنين على تناول العشاء والسهر بالمطاعم ليلة رأس السنة "متوسطة".