17 ولاية أمريكية تعلن دعمها لـ"تكساس" لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية

في خطوة مفاجئة، أعلنت 17 ولاية أمريكية دعمها للدعوى القضائية، التي قدمتها ولاية تكساس في المحكمة العليا، في مسعى لإلغاء نتائج الانتخابات في 4 ولايات، هي جورجيا وميشيغين وبنلسفانيا وويسكونسون.

وشككت الدعوى التي تقدمت بها تكساس في التغييرات التي قامت بها الولايات الـ4 لتوسيع نطاق التصويت عبر البريد خلال أزمة كورونا، واعتبرت أن هذه التغييرات "ليست قانونية".

وأيّد الرئيس دونالد ترامب دعوى تكساس، وشكر الولايات الـ17 لدعمها، كما تقدم بالتماس من قضاة المحكمة العليا ليسمحوا له بأن يصبح مدعيا.

وفي حال انضم "ترامب" إلى هذه الدعوى، سيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة؛ إذ يطالب الرئيس بإلغاء ملايين الأصوات في الانتخابات، لكن بعض الخبراء القانونيين شككوا في الأسس القانونية للدعوى، ورجحوا أن ترفضها المحكمة العليا.

أما الحزب الديمقراطي فاتهم دونالد ترامب بأنه يحاول تقويض ثقة الشعب بنزاهة الانتخابات، عبر إلغاء أصوات ملايين الناخبين.

وكان الرئيس الأمريكي قال قبل أيام، خلال مشاركته في ولاية جورجيا بأول تجمع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنّه سيفوز في الانتخابات التي أعلن جو بايدن فوزه بها قبل نحو شهرا.

وأكد الرئيس الذي تنتهي ولايته في يناير المقبل لمئات من المؤيدين، الذين تجمعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا: "نحن نفوز في هذه الانتخابات"، مضيفا: "سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا، نحن لم نخسر".

ورغم هجوم "ترامب" غير المسبوق على نظام الانتخابات الأمريكي الذي اعتبر أنه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم، بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية.

وأكد وزير العدل الأمريكي، وليام بار، أن الوزارة لم تتوصل إلى أي أدلة على تلاعب واسع النطاق بالأصوات في انتخابات الرئاسة.

ونقلت "أسوشيتيد برس" عن "بار" قوله: "حتى تاريخه، لم نرصد تزويرا على نطاق كان من الممكن أن يؤثر في نتيجة الانتخابات".

وأصدر وزير العدل تعليمات لممثلي إدعاء اتحاديين بالشروع في تحقيقات باتهامات التلاعب ذات المصداقية، وطالبهم بتفادي التحقيقات في "الادعاءات الخيالية أو المبالغ فيها".

وأعلن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة بعدما تفوق على "ترامب"، بفارق واسع في الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر؛ إذ حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 للرئيس الحالي، كما تغلب "بايدن" على الأول في التصويت الشعبي بفارق أكثر من 6.2 مليون صوت.