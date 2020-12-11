المخابرات العامة تنعى نبيل فاروق: جسد بأعماله بطولات أبناء الوطن

نعت المخابرات العامة المصرية الكاتب الكبير نبيل فاروق، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 64 عاما إثر أزمة قلبية.

ونشرت جريدة الأهرام نعي جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي جاء نصه كالآتي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخابرات العامة المصرية تنعى بمزيد من الحزن والأسى الكاتب الكبير نبيل فاروق الذي أثرى وجسد بأعماله الروائية العديد من البطولات لأبناء الوطن.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ولأسرته خالص العزاء".

الراحل الكاتب الكبير نبيل فاروق من مواليد فبراير 1956، تخرج في كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص، ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000 ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب.

واشتهر نبيل فاروق بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذي قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان، وفي شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق، بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر، عن قصة "جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم".

وابتكر نبيل فاروق شخصية أدهم صبري، حين ما قابل ضابط مخابرات مصريا، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.

وكشفت ريهام نبيل، ابنة الكاتب نبيل فاروق، أن والدها الراحل تعرض في الساعات الأخيرة إلى متاعب صحية، لافتة إلى أنه حتى يوم وفاته كان يعيش بشكل طبيعي، و"بين ثانية والتانية جاتله أزمة قلبية ومتلحقش"، مشيرة إلى أنه تعرض إلى العديد من الأزمات الصحية، ومنها كسر في العظام، ومر من العديد من الأزمات، ولكن هذه المرة كان الأمر صادمًا، واستغرق "ثواني فقط".