بعد انتهاء الحجز الإلكتروني لوحدات مشروع الإسكان المتميز بمدينة رشيد الجديدة، الخميس، يستعد حاجزو الوحدات للخطوة الثانية التي تتمثل في المراجعة الداخلية بالبنك، على أن تكون الخطوة الثالثة للحجز هي أن يقوم العميل بالدخول للموقع مرة أخرى بداية من يوم 20 ديسمبر الحالي حتى 22 ديسمبر من الساعة 10 صباحا حتى 11.59 مساء، بالرقم القومي وكلمة المرور.

وبعدها تظهر البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وشاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها الخاصة بالمحافظة، المدينة، المنطقة، نوع الوحدة، رقم العمارة، رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

حالات إلغاء تخصيص شقق الإسكان المتميز بمدينة رشيد

واشتملت كراسة الشروط الخاصة بشقق الإسكان المتميز بمدينة رشيد الجديدة حالات إلغاء تخصيص الوحدات كما يلي:

حال اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط.

يتم إلغاء التخصيص بناء على طلب المخصص له الوحدة.

عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة استكمال سداد الـ20% بالإضافة لـ1% مصاريف إدارية و0.5% لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد.

التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

المبالغ التي يتم خصمها عند إلغاء تخصيص شقق الإسكان المتميز برشيد

وجاءت المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام هي خصم 1% مصاريف إدارية و0.5% لحساب مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الوحدة، أما في حالة الاستلام يتم الإضافة إلى ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنويًا من إجمالي قيمة الوحدة من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ إعادة تسليمها طبقًا لما ورد باللائحة العقارية.