الإسكان تغلق باب حجز وحدات الإسكان المتميز بـ"رشيد" قبل منتصف الليل

تنتهي مساء اليوم، قبل منتصف الليل، المدة المحددة سلفا، للحجز الإلكتروني لوحدات مشروع الإسكان المتميز بمدينة رشيد الجديدة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر و59 دقيقة.

وصرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عملية الحجز الإلكترونى لـ 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المميز" بمدينة رشيد الجديدة ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2)، ستنتهي مساء اليوم الخميس على الموقع الإلكترونى www.hdb -reservation.com ، والخاص ببنك التعمير والإسكان.

وكان الوزير أوضح، أن الخطوة الأولى (التقديم)، تتمثل فى أن يقوم الراغب فى الحجز بالدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، ويقوم المتقدم للحجز بإنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومي ورقم التليفون المحمول.

وكان المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية قال إنه في حالة التسجيل باسم (القاصر) يتم إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد، ويجب تسجيل الإيميل لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة (sms) بكلمة مرور افتراضية، تُستخدم فى تسجيل البيانات الأساسية ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومى للعميل / الإيميل / التليفون / اسم الزوجة ورقمها القومى)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى (الزوج والزوجة)، وجه وظهر فى ورقة واحدة، ثم يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالى)، وتسجيل الرقم القومى وكلمة المرور، ويتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة)، وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بع دذلك.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية تتمثل فى المراجعة الداخلية بالبنك، بينما تتمثل الخطوة الثالثة (الحجز) فى أن يقوم العميل بالدخول على الموقع مرة أخرى بالرقم القومى وكلمة المرور من يوم 20/12/2020 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 11.59 مساء يوم الأحد 22/12/2020، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

أسعار الوحدات مرفقة بكراسة شروط الحجز على الموقع الإلكتروني

وكان نائب رئيس الهيئة، أشار إلى أن أسعار الوحدات مرفقة بكراسة شروط الحجز على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com )، ويقوم العميل بتحويل مبلغ 50 ألف جنيه مصرى مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة.

ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية:

- التحويل من حساب العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX).

- التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلي)، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تُفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة من قيام العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز.

وكان المهندس محمد أنور هلال، كشف أنه فى حالة حجز الوحدة، يتم سداد نسبة 20% من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز، بجانب سداد (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكتروني، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، وكذا سداد مبلغ 10 آلاف جنيه 6 دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، مشيراً إلى أنه يتم التعاقد فور استكمال سداد مقدم الحجز، كما يتم تسليم الوحدة خلال شهر من تاريخ التعاقد.