ختام "القاهرة السينمائي": الفيشاوي يغضب من زوجته.. ورانيا تحرج معجبيها

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الثانية والأربعين، برئاسة المُنتج محمد حفظي، أمس الخميس، عددا من المواقف اللافتة، التي كان طرفيها في الأغلب ضيوف الحفل ومُعجبيهم، ما بين تخفي ورفض التصوير، أو الانسحاب والمُغادرة في هدوءٍ تام.

ونجح عدد من الفنانين، في لفت الانتباه وخطف الأنظار، فور وجودهم على الـ"ريد كاربت"، على رأسهم الفنانة رانيا يوسف، التي ظهرت بإطلالة مُثيرة، وكذلك الفنان أحمد الفيشاوي الذي وجه قُبلة كعادته لزوجته ندى كامل.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، أعلنت عن جوائز الدورة الـ42، وحصل الفيلم البريطاني "التيه" للفنان أمير المصري، على جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، فيما حصل فيلم "مؤتمر" على جائزة الهرم الفضي جائزة لجنة التحكيم الخاصة، أما جائزة الهرم البرونزي كانت من نصيب الفيلم المصري "عاش يا كابتن".

التهرب من الكاميرات

وغادرت الفنانة يسرا، دار الأوبرا المصرية، عقب نهاية الحفل مُباشرة، وخرجت مُتخفية من المسرح بُصحبة أحد المنظمين، هروبا من الكاميرات ومراسلي القنوات وكذلك المُعجبين؛ إذ سرعان ما اختفت من المكان وسط هدوءٍ شديد.

رفض التصوير

وأبدت الفنانة رانيا يوسف، رفضها التام، لالتقاط أي صور تذكارية مع مُعجبيها، على هامش حضورها حفل الختام أمس، واكتفت بالوقوف على الـ"ريد كاربت" لالتقاط بعض الصور لها بواسطة مُصوري المهرجان، وظهرت بإطلالة مُثيرة تصدرت بها محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

حضور فردي

ووصلت الفنانة التونسية درة، إلى حفل الختام، بمفردها، دون زوجها رجل الأعمال هاني سعد، والتي ظهرت معه لأول مرة عقب الزفاف في حفل الافتتاح.

ووقفت درة على الـ"ريد كاربت" بمُفردها في حفل الختام، أمام عدسات المصورين، ودخلت المسرح مسرعة في انتظار بدء الحفل، رافضة التقاط الصور التذكارية مع أحد من مُعجبيها.

ما يطلبه المُعجبين

وحرصت الفنانة سمية الخشاب، على تلبية رغبات مُعجبيها، على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي؛ إذ طالبها البعض بالتقاط الصور التذكارية قبيل دخولها المسرح لمُتابعة الحفل، وهو الأمر الذي رفضه المُنظمين، إلا أنها لم تُبدِ اهتماما بالأخير، وتراجعت بضع خطوات في اتجاه مُعجبيها، لالتقاط الصور معهم.

غضب ورحيل

وأبدى الفنان أحمد الفيشاوي، غضبه الشديد من زوجته ندى كامل؛ إذ غادر دار الأوبرا هو الآخر، وبدأت القصة بتعرضهما لموقف مُحرج من قِبل المُعجبين، الذين حاصروهم لالتقاط بعض الصور التذكارية معها، الأمر الذي أثار حفيظة الأول، وقرر مُغادرة المكان.

واستنكرت ندى كامل، موقف زوجها بمُغادرة المكان؛ إذ إنها لم تُدرك الأمر في البداية، وظلت تلتقط بعض الصور لدقائق معدودة، وسُرعان ما انتبهت للأزمة وصارت تُنادي على "الفيشاوي" للحاق به.

جوهرة تُغادر الحفل

وأثارت الراقصة جوهرة جدلا واسعا، أمس في حفل الختام؛ إذ انسحبت بالتزامن مع انطلاق الحفل، وغادرت دار الأوبرا قبل إعلان الجوائز، دون أسباب واضحة، ويأتي ذلك بعد حضورها حفل افتتاح المهرجان، بإطلالة مُثيرة، والتقاطها بعض الصور مع الفنانين.