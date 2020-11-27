بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمة بدمياط

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمة بدمياط.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة سيكون تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس"، مع التأكيد على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ومن المقرر أن تشهد خطبة الجمعة اليوم مظهرا من مظاهر مصر السمحة بحضورالوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط منال عوض ليستمعوا إلى الخطبة من وزير الأوقاف.