في عيد ميلادها.. لوسي تنتقد بدل رقص دينا.. والأخيرة ترد: "نسيتي صورك؟"

تحتفل الفنانة لوسي بعيد ميلادها، اليوم الجمعة، إذ أنها من مواليد 11 ديسمبر، واسمها الحقيقي إنعام سعد محمد عبدالوهاب، حيث بدأت حياتها الفنية كممثلة لتقدم عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية بالتزامن مع عملها كراقصة، قبل أن تقرر التركيز في التمثيل وترك الرقص بعد تحقيقها لنجاحات كبيرة في كلا المجالين.

ومن المعروف عن لوسي آراؤها الجريئة والصادمة، والتي كان أبرزها انتقادها لبدل الرقص التي ترتديها زميلتها الفنانة دينا، حيث أكدت في تصريحات سابقة لـ "الوطن" اعتياد الأخيرة على ارتداء بدل رقص قصيرة وعارية منذ سنوات.

لوسي: دينا أدخلت "افتكاسات" على بدل الرقص

وأكدت أن دينا أدخلت "اختراعات من افتكاساتها" على بدل الرقص، بحسب وصفها، كما أبدت تحفظها على تصريح الأخيرة بأنها أول من ارتدت "شورت" تحت بدلة الرقص، وتساءلت قائلة: "ماذا بعد الشورت؟ هي بدلة الرقص شورت؟".

وتابعت: "سامية جمال كانت ترتدي بدل رقص شفافة أقرب إلى المايوه أو الكاش مايوه، ولكن رقصها وأداءها الاستعراضي لم يكن يحمل أي إساءة للأنثى بشكل عام، لأن الرقص فن وأنوثة في المقام الأول".

وردت دينا بدورها عبر "الوطن" حينها على تصريحات لوسي قائلة إنه من الممكن أن نعود إلى صور لوسي ببدل الرقص من الأرشيف، ولنرى إذا كانت عارية أم محتشمة، والحقيقة أنني صممت شكلا مختلفا ومميزا لبدل الرقص، وذلك كما فعلت الراقصة نجوى فؤاد التي كانت "شيك" في استايل رقصها وملابسها.

دينا: كل الراقصات ارتدوا بدل رقص عارية

وتابعت أن كل الراقصات دون استثناء ارتدوا بدل رقص عارية، بحكم أن الشكل العام لهذه البدل عارٍ في حقيقة الأمر، وأعتقد أن لوسي قد نسيت صورها في مرحلة عمرية معينة، وهي المرحلة التي يمكن لأي راقصة التعري فيها.

يذكر أن لوسي ودينا قد تعاونتا فنيا في مسلسل "البيت الكبير" مع المخرج محمد النقلي قبل أعوام عدة.