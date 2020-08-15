لوسي لـ"الوطن": 2020 سنة صعبة بفراق الأحباب

أكدت الفنانة لوسي، أنها تعيش حالة حزن شديدة هذه الفترة، بعد فقدان عدد من نجوم الفن.

وقالت لوسي لـ"الوطن"، حزينة جدا لوفاة الجميلة شويكار، وقبلها المطرب سمير الإسكندراني، الذي تربطنا صداقة أسرية وفراق سناء شافع قبلهما، كما أحزنني بشكل كبير وفاة الشاب مصطفى حفناوي، الذي أثر فيّ وفي السوشيال ميديا كلها.

وأضافت لوسي، هذا العام من أصعب الأعوام التي مرت عليّ، بداية من انتشار كورونا الذي جعل الجميع يلتزم منزله، مرورا بعدد الأشخاص العزاز الذين افتقدناهم هذا العام، رجاء الجداوي وشويكار وسناء شافع وسمير الإسكندراني، ربنا يرحمهم جميعا ويصبرنا على فراقهم.