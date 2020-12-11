ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة في حملة بأسيوط

كلّف محافظ أسيوط، السكرتير المساعد، المهندس نبيل الطيبي، بالإشراف على الحملات بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ومديرية ومباحث التموين ومسئولي الوحدات المحلية.

وشنت الأجهزة التنفيذية حملة تفتيش على عدد من الصيدليات العامة ومخازن الأدوية بنطاق حي شرق وغرب أسيوط برئاسة السكرتير المساعد، أسفرت عن ضبط كميات من الأدوية غير المسجلة ومنتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مهربة قبل توزيعها على الصيدليات وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الوحدات السكنية التي تدار كمخازن أدوية بدون ترخيص.

وأكد استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وكان المحافظ شدد على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات ومخازن بيع الأدوية ومحال المستلزمات الطبية بجميع مراكز ومدن أحياء المحافظة للتأكد من عدم وجود أية أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية وكذلك التأكد من توافر المستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة لضبط سوق الدواء والمستلزمات وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية الممنوع تداولها وإحكام الرقابة على الصيدليات والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين