بدء أعمال تطوير شارع "محمد علي مكارم" بحي غرب في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استكمال خطة الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى بدء معدات وحدة مشروع الرصف في كشط طبقة الأسفلت القديمة بشارع "محمد علي مكارم" بحي غرب المدينة، تهميدًا لرصفه .

وقال "سعد" إن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة مؤكدا أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة مشروعات البنية الأساسية التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية.

وأضاف محمد بشير، رئيس حي غرب، إنه بناءاً على توجيهات محافظ أسيوط، جرى تنفيذ الخطة الموضوعة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين بالتنسيق مع وحدة الرصف بالمحافظة برئاسة المهندس أسامة أحمد، لرصف شارع محد علي مكارم بعد كشط الاسفلت، مؤكدا إستمرار رفع كفاءة الشوارع ضمن خطة الرصف لافتا إلى أن الأعمال تتم في ساعات متأخرة من كل اليوم تفاديًا للزحام أو تعطيل حركة المرور .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بتنفيذ حملة مكبرة لرفع كفاءة وتسوية الطرق وكشط المخلفات والمطبات الناتجة عن أعمال التطوير بعدد من المناطق وفقا لخطة المحافظة حيث أشرف تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب على الحملة، وتم تسوية وتمهيد وإزالة المطبات العشوائية والتربة الطينية لعدد من الشوارع بالمنطقة الغربية للتيسير على المواطنين في الانتقالات الداخلية باستخدام جليدرات ولوادر وقلابات الوحدة المحلية من كما تم المرور على مخرات السيول بالمدينة الصناعية للتأكد من تطهيرها وعدم وجود معوقات في مجري السيل وجاهزيتها تحسبا لأي تغييرات في حالة الطقس خلال الفترة القادمة.

من جهة اخرى، أشار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إلى أن مديرية الطب البيطري، نظمت قوافل علاجية بيطرية بقرية "بني إبراهيم" التابعة لمركز أبنوب وقرية "نزة قرار" بمركز منفلوط يومي 7 ، 8 ديسمبر الماضي والممولة من مشروع "برايم" لتقديم أوجه الرعاية الطبية للماشية وتقديم العلاج اللازم لها.

وأكد تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى أهمية التنسيق والعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمة أفضل للمواطنين خاصة بالأماكن البعيدة والنائية.