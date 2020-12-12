تطوير خدمة العملاء والقراءة الموحدة لخدمة 4 ملايين مشترك بكهرباء الجيزة

نجحت قطاعات شبكات الجيزة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والذى يبلغ عدد المشتركين به 4.3 مليون مشترك، فى تحقيق عدد من الإنجازات من خلال تنفيذ أعمال توسعات وإحلال وتجديد لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة.

وقام قطاع الجيزة بتطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

الخدمات التي تم تطويرها بالفروع

- تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال إستحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد للحصول على الخدمة عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله في 50 إدارة فرعية.

تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار

- إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات شبكات الجيزة بمدينة 6 أكتوبر لخدمة المستثمرين فقط لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع إستثماراتهم فى نطاق الشركة وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى ، حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى لتصبح 18 يوم والذى أشاد بها البنك الدولى خلال زيارته لإدارة خدمة المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر

تقليل الأخطاء البشرية

- تطبيق برنامج القراءة الموحد والذى يهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة وتم تفعيل البرنامج فى جميع إدارات الشركة في 50 إدارة فرعية.

السداد الإلكتروني

- بلغت عمليات السداد الإلكتروني (خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020) للعدادات الميكانيكية والرقمية فى نطاق عمل الشركة 2,2 مليون عملية سداد بإجمالي حوالي 580 مليون جنيه .

تحرير محاضر سرقات التيار

- تفعيل موقف الضبطية القضائية وتم تحريرمحاضر سرقات التيار (خلال الفترة من يونيو 2014 حتى أكتوبر 2020) بتحصيل مبلغ وقدره 1,6 مليار جنيه لكمية طاقة كهربية تقدر بــ (580) مليون ك.و.س، بقطاعات شبكات الجيزة ويجرى تكثيف حملات التفتيش على سرقات التيار.